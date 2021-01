Famoso cosplayer de "South Park" muere de Covid-19

El famoso cosplayer y gamer Jarod Nandin, conocido por haber imitado a un personaje de "South Park", falleció esta semana a los 40 años afectado por Covid-19.

El estadounidense ganó popularidad en la convención BlizzCon de 2013, donde apareció disfrazado como el perturbado jugador de "World of Warcraft" que aparece en la décima temporada del show animado. Desde ese momento fue conocido en el ambiente "nerd" como "el chico South Park".

En diciembre pasado Nandin comunicó en sus redes sociales que había dado positivo por coronavirus y publicó una fotografía desde el hospital, desde donde aseguró que "las cosas se ven bastante bien".

La muerte del gamer fue informada por Wowhead, distribuidora mundial de la saga de videojuegos "World of Warcraft". "No solo fue un dedicado cosplayer, también fue un ávido fan de Warcraft que frecuentemente promovió la inclusividad y el impacto positivo de los videojuegos", destacó la compañía.

Not only a dedicated cosplayer, @JarodNWBZPWNR was an avid #Warcraft fan, who spoke frequently on promoting inclusivity and the positive impact of gaming. His famous South Park cosplay did more than get laughs, it brought thousands of people together.https://t.co/RsO5T6ivxS pic.twitter.com/yqLYk7lHlj