"Lizzie McGuire" regresa con Hillary Duff como protagonista

Disney confirmó este viernes en D23 Expo el regreso de la sitcom "Lizzie McGuire" nuevamente con la estadounidense Hillary Duff como protagonista, con una serie disponible en su servicio de streaming.

La serie, que fue parte de Disney Channel, no solo tendrá a Duff sino que también retornará con su creadora Terri Minsky en el equipo creativo.

"Lizzie McGuire" se exhibió durante dos temporadas en Disney Channel desde 2001 hasta 2004, centrada en la joven de 13 años que luchaba por navegar en la escuela secundaria.

"Lizzie también ha crecido, es mayor, es más sabia, tiene un presupuesto de calzado mucho mayor", dijo Duff en el anuncio. "Ella tiene el trabajo de sus sueños, la vida perfecta en este momento trabajando como aprendiz de un elegante decorador de la ciudad de Nueva York", agregó.

"Se está preparando para celebrar su 30 cumpleaños", agregó la actriz.

Aún no está confirmado si el resto del elenco de la serie original será parte de la producción que estará en Disney+.

This is what dreams are made of! @HilaryDuff is here to announce she is starring as an “older, wiser” Lizzie in the new series! #D23Expo #DisneyPlus