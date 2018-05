Protagonista de "Luis Miguel, la serie": ¿Qué pueden esperar? Que no será predecible

"La primera reacción fue sorprenderme por su gran sentido del humor". Esa fue la sensación con que se quedó el actor Diego Boneta, tras reunirse con el cantante mexicano Luis Miguel y confirmar que sería el responsable de interpretarlo en la serie biográfica cuyos capítulos está estrenando Netflix para Latinoamérica semana a semana.

"Nos reímos bastante, me contó muchas anécdotas. Los dos entendemos que estamos en una situación privilegiada. Muchas veces que se hacen proyectos así, la persona ya falleció, entonces no se puede establecer un vínculo entre el actor y la persona interpretada. Realmente hemos aprovechado eso, lo que hace que lo pueda interpretar mejor", contó Boneta.

Como entre los dos "ha nacido una complicidad", no quedó más que sacar adelante el proyecto que cada domingo tiene un episodio nuevo en la plataforma de streaming, hasta completar una historia dividida en 13 partes. Aunque Boneta advirtió que "el proceso de preparación fue muy difícil para mí, por lo que su apoyo fue importantísimo".

El actor fue finalista en el programa de talentos mexicano "Código F.A.M.A", marcó su paso por la reconocida teleserie "Rebelde" y ahora últimamente se abrió camino en producciones estadounidenses como "Scream Queens" y "Jane The Virgin". Un recorrido que sin duda lo ha ayudado para sacar adelante la responsabilidad de interpretar a Luis Miguel e incluso interpretar sus canciones para la serie.

Pero, claro, lo reiteró en múltiples oportunidades: la tarea no fue fácil, aunque no le puso límites a la colaboración con el "Sol de México" para lograr su actuación. "Me tocó tener que preparar demasiadas cosas. Salgo cantando todas las canciones. Es mi voz, en los tonos originales, teniendo que interpretar composiciones extremadamente difíciles. Pero lo más complicado de todo es tener que sonar como alguien que no soy yo y que ese alguien sea de los mejores cantantes de la historia".

"Fue una producción muy intensa del lado vocal, del lado actoral, también estoy metido como productor ejecutivo, por lo que estoy muy metido en el lado creativo de los guiones, la historia, los personajes, el elenco".

Esto para que todo funcionara impecable y "a la hora del rodaje poder estar ya convertido en la piel de alguien que no soy".

Pero lo positivo es que la serie enganchó con la audiencia de Netflix, también ha gozado de una saludable cobertura en los medios latinoamericanos y para Boneta "es impresionante ver la respuesta que esto está teniendo. Estoy feliz. Con cada capítulo va creciendo más la reacción del público. Fue algo que realmente no me esperaba".

Ahora, es imposible para Boneta ignorar las consecuencias que ha tenido la serie más allá de la pantalla y los fanáticos, como la insistencia de medios argentinos sobre el supuesto hallazgo de la desaparecida madre de Luis Miguel en la previa al estreno. Algo que indudablemente se replicó en matinales chilenos, aunque no llegó a conclusiones sólidas, salvo que era otra mujer que llevaba mucho tiempo extraviada.

"Es increíble ver lo que esta serie ha causado y que esa familia haya podido encontrar a alguien que llevaba 30 años perdida. Eso a mí se me hizo increíble. Cuando ves que un proyecto trae sucesos tan fuertes en la vida familiar de alguien, que inspira a encontrar a alguien o cosa así, es impresionante, porque ahí realmente ves el impacto que esto está teniendo. Yo realmente no lo podía creer", aseguró.

Y a la vez confesó que es "una locura. Lo vi la semana pasada, no sabía que era algo que estaba pasando desde antes y me conmovió bastante".

Como toda producción dirigida al público masivo, "Luis Miguel, la serie" ha conseguido tanto seguidores como detractores. Estos últimos particularmente bajo el argumento de que como es una propuesta biográfica que cuenta con la venia del mismo cantante, probablemente hay cosas que para su conveniencia quedarán fuera de la historia.

Ante esos escépticos, Diego Boneta sostiene que "la gente que ya vio la serie se dio cuenta de que ese no es el caso. Por eso le está yendo tan bien. Efectivamente, muchas personas no esperaban que se contara tanto, porque la vida de Luis Miguel siempre ha sido muy misteriosa y muy hermética, pero cuando se dieron cuenta de que en esta historia él realmente quería contar todo, como ha estado pasando, es lo que ha hecho que la quieran ver".

"Con cada capítulo aparecen más cosas. Y lo mejor de la serie es el final, no es el principio. Esto se pone cada vez mejor", añadió, para luego destacar "¿qué pueden esperar? Que no sea predecible. Sí va a haber un cambio, no puedo decir cuando o en qué, pero definitivamente va a haber un giro. La gente que ha estudiado el programa se dará cuenta. Vienen cambios fuertes".