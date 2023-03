Reportan que "Curb Your Enthusiasm" termina con su temporada 12

La popular comedia "Curb Your Enthusiasm" llegará a su fin con su temporada 12, según reportan medios y un productor de la serie.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, es probable que la serie culmine con la temporada 12, que fue confirmada tiempo atrás para emitirse en HBO.

Además, el posible último ciclo fue adelantado por Jon Hayman, escritor y productor de "Curb Your Enthusiasm",quien compartió una foto junto al protagonista Larry David y el productor ejecutivo Jeff Schaffer.

"Tal vez te encanta la serie. Tal vez odias la serie. Tal vez no te importe una mierda. En cualquier caso, filmando la última escena del último episodio de la última temporada", decía el texto de la imagen que luego fue eliminada.

A la imagen de Hayman se suma el tuit de Richard Lewis, uno de los protagonistas de la serie, quien subió una imagen de él. "Allí estaba hace unas horas en mi tráiler en el lugar para filmar mi última escena de #Curb12", escribió.

There I was a few hours ago in my trailer on location to shoot my last scene of #Curb12.

Hard to believe we started in 2000. The cast and crew all knew we were working for a genius. When that rarity happens, no one ever takes a moment for granted. We love you LD. pic.twitter.com/E0v6su64jQ