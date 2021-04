"Small Axe" lidera nominaciones en los BAFTA televisivos

La antología televisiva "Small Axe", creada por el director Steve McQuee, lidera la lista de nominaciones a los premios Bafta de televisión con 15 reconocimientos

El actor John Boyega optará a uno de los premios por su papel en la piel del agente de la Policía Metropolitana de Londres (Met) "Leroy Logan" mientras que Letitita Wright y Shaun Parkes también están nominados por su interpretación en "Mangrove", el primero de los títulos de esta antología.

El cineasta británico es, también, uno de los aspirantes al galardón por mejor director.

La citada antología, emitida por la cadena pública BBC, aspira a 15 reconocimientos, entre ellos al de mejor mini serie y a los de actores de reparto para Malachi Kirby y Micheal Ward.

También la popular serie sobre la realeza británica "The Crown", de la plataforma Netflix, parte con 10 nominaciones, entre las que figura Josh O'Conor como príncipe Carlos de Inglaterra, Tobias Menzies, como el recientemente fallecido duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II, y Helena Bonham Carter, como princesa Margarita, hermana de la soberana británica.

Esa serie optará al Bafta a mejor serie junto con "Gangs of London", "I Hate Suzie" y "Save Me Too".

De cara a la edición de este año, destaca además la nominación de Michaela Cole, por la serie "I May Destroy You", que aspira a ocho nominaciones, y que fue ignorada en la pasada edición de los Golden Globes.

La ceremonia de los premios Bafta de televisión se llevará a cabo el próximo 6 de junio en el canal BBC One.