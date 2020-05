"Space Force" de Netflix: una carrera espacial a paso tranquilo

Pasaron siete años para tener en los mismos créditos a Greg Daniels y Steve Carell, la dupla que trabajó en la exitosa versión estadounidense de "The Office" y que ahora están a cargo como co-creadores de "Space Force", la nueva serie de comedia de Netflix.

La producción de 10 capítulos se basa en una premisa futurista pero, en vista de los últimos años, inminente: la instalación de Fuerzas Armadas en la Luna o, como lo explican explícitamente en los primeros minutos, poner "botas en la Luna".

Con esa idea, se forma una nueva rama de las FF.AA. en Estados Unidos, la Fuerza Espacial, con Mark Naird (Carell) como General y primer Comandante en Jefe. Es el encargado de instalar a oficiales en el satélite natural.

"Space Force" no tiene la intención de hacer reír repetidamente. No es una sitcom con risas grabadas, tampoco presenta a un grupo de amigos contando anécdotas. Menos es un "falso documental" que tan bien desarrollaron Daniels y Carell en "The Office". Es una comedia liviana, con diálogos inteligentemente puestos y con una crítica mucho más allá de la simple idea de provocar una carcajada.

Las bromas internas abundan (entiéndase como bromas que se pueden disfrutar solo si naciste en Estados Unidos o eres cercano a su idiosincracia) como reírse de una rama de las Fuerzas Armadas en particular, lo que puede restarle a la globalidad que le da la misma plataforma.

Lo que también juega en contra es la ausencia de un climax o momento central de la serie. Se espera ese momento cumbre pero nunca llega. En cambio, hay muchas historias y los 10 capítulos se asemejan más a un resumen de una comedia que tuviera tres temporadas.

El personaje principal, a cargo de Carell, representa al arquetipo de los líderes bobos, despiadados, inútiles y egoístas, que recuerda lo que alguna vez fue Selena Meyer en "Veep". No agota pero al menos le sirve al actor para ofrecer un respiro a sus seguidores luego de su denso personaje en la reciente "The Morning Show".

No faltan las bromas sobre la capacidad de los científicos contra la de los militares, el poder de las redes sociales y hasta las referencias a que la Tierra es plana.

Más allá de la cómicas y absurdas situaciones que ocurren en la sala de control de la Fuerza Espacial (los mejores momentos de la serie), el gran ganador en esta pasada es John Malkovich como el Dr. Adrian Mallory, el científico que asesora a Naird. Esa postura a lo "Dr. Strangelove" hace que se disfrute cada momento que aparece en pantalla y se le vea de lo más cómodo en cada intervención.

"Space Force" no provocará carcajadas hasta el cansancio pero sí podrá ofrecer una comedia liviana sin más intenciones que animar la imaginación de un planeta que ya no mira dentro, sino hacia afuera. El despegue de esta temporada es más seguro que lento.

La serie se puede ver aquí.