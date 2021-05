Spin-off de "How I Met Your Mother" tendrá aparición de elenco original

El servicio de streaming Hulu está desarrollando un spin-off de "How I Met Your Mother" que será protagonizado por Hilary Duff, y según la propia actriz tendrá una conexión con la popular serie.

Esta producción está a cargo de Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de "HIMYM", y se ambientará en un futuro cercano donde "Sophie" (Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre.

En una reciente entrevista, Duff afirmó que "How I Met Your Father" estará de alguna forma conectada con la comedia que terminó en 2014. "No quiero revelarlo todo. El guión definitivamente se está cambiando un poco", expresó en SiriusXM.

"El guion encaja y, ya sabes, con suerte, tendremos algunas apariciones especiales divertidas del elenco original", agregó Duff, sin mencionar a ninguno de los actores de la comedia: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan.

"Hay muchas oportunidades para las historias de amor con esta serie porque es 'Sophie' y luego, tres tipos", siguió Duff, "así que va por toda esa madriguera de conejo como, bueno, ¿cuál era el padre? Y puedes pasar por toda la experiencia juvenil de Sophie de encontrar el amor y las citas y cómo es eso en el mundo moderno".