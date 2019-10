"The Walking Dead" logró su peor estreno de rating en Estados Unidos

En una constante se ha convertido la baja considerable en el rating de "The Walking Dead", producción que está lejos de alcanzar esas grandes cifras de sus primeras temporadas.

El estreno del décimo ciclo solo logro unos 4 millones de espectadores, lejos de los 5.3 millones de espectadores que tuvo el primer capítulo de su serie.

Comparada con la cifra de la temporada anterior, la caída para AMC representó un 34% y es un 3% más baja que el episodio 15 del noveno ciclo, "The Calm Before", episodio que significaba hasta este momento el menos visto de "The Walking Dead".

A pesar que para una señal de cable sigue siendo buenos números, es indudable la baja de audiencia que ha sufrido la serie a lo largo de los años. De todas formas, ya tiene una undécima temporada en marcha.