Último capítulo de "House of the Dragon" logró histórica audiencia

El último capítulo de "House of the Dragon", emitido la noche del domingo 23, logró una alta cifra de audiencia y logró conseguir el mejor final de una temporada de HBO desde el fin de "Game of Thrones".

Según datos de HBO, más de 9 millones de personas sintonizaron el capítulo 10 y final de temporada de "House of the Dragon", que había debutado a fines de agosto pasado.

Con esto, se convirtió en la mejor audiencia para un fin de temporada de una serie de HBO desde que se emitió "The Iron Throne" que puso término a "Game of Thrones" en mayo de 2019 y que fue vista por 19,8 millones de espectadores.

Curiosamente, este episodio final de "House of the Dragon" no pudo superar los 10,2 millones de espectadores que tuvo el segundo episodio, emitido el 28 de agosto pasado.

Fuera de Estados Unidos, la primera temporada de "House of the Dragon" superó a la temporada 8 de "GoT", siendo el título de HBO más visto en Latinoamérica y Europa, entre otros lugares.