Will Smith trabaja en spin off de "El príncipe del rap"

La popular serie noventera "El príncipe del rap" podría volver a la pantalla chica, aunque en un formato distinto. Según reveló The Hollywood Reporter Will Smith, protagonista de la recordada producción, está trabajando en un spin off de esta.

La noticia fue a dada a conocer en un reportaje del medio estadounidense sobre el modelo de negocios que el actor mantiene en Hollywood. Allí, aseguran que su productora Westbrook tiene en carpeta esta proyecto.

Esta no es la primera vez que se habla de un retorno de "El príncipe del rap". En 2015 el sitio TV Line aseguró que Smith analizando la posibilidad de revivir la serie, aunque situada en los tiempos actuales.

Por el momento se desconoce si el proyecto al que hace referencia The Hollywood Reporter es el mismo que se discutió hace un par de años o si es una idea nueva.