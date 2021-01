Viviana Rodríguez lamenta salida de "Verdades Ocultas": "No sé cómo explicarlo"

La actriz Viviana Rodríguez confirmó que no seguirá en la teleserie "Verdades Ocultas" y lamentó despedirse de "María Luisa", el personaje que interpretó durante tres años.

"Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a legar un rascapachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo", dijo Rodríguez en conversación con el podcast "Impacto en el rostro".

La actriz contó que, en el comienzo, estaba contemplada para seguir en la piel de "María Luisa" durante el salto temporal de 25 años hacia el futuro que dará la ficción. Sin embargo, aseguró que hubo desacuerdos con "la transformación".

"La explicación que yo recibí es que era muy difícil, que no llegábamos a puerto con la transformación. Supongo que hubo una necesidad de un cambio más alto que el planteado inicialmente", agregó.

Para adecuar el aspecto del personaje y la relación del paso del tiempo, la producción de "Verdades Ocultas" escogió a la actriz Cecilia Cucurella para el papel de "María Luisa".

"Yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso", concluyó Viviana Rodríguez.