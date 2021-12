Coco Legrand reaparece en la Teletón tras accidente en moto

En el marco de la Teletón 2021, el comediante Coco Legrand tuvo su primera aparición televisiva tras el accidente en motocilceta que sufrió en octubre pasado.

En entrevista con Karen Doggenweiler, el comediante mostró las secuelas del choque y de su extensa recuperación, la que calificó como "difícil y eterno, llevo dos meses en cama con este botín".

"Me queda un mes más, pero igual me voy a levantar e igual voy a caminar, pero lo que no voy hacer es andar en moto, nunca más", confirmó el artista de 74 años.

Al respecto Coco Legran indicó que "hay dos tipos de motoqueros, los que se sacaron la cresta y los que se la vana sacar, con la diferencia que yo tuve la suerte de darme el gusto de sacarme la cresta".

Sus dichos coinciden con lo expresado días después del accidente, cuando aseguró que había tomado "la determinación en mi corazón de dejar la motocicleta".

Además, el humorista donó un casco autografiado para la campaña solidaria de la Teletón.