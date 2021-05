Ex directora ejecutiva de Teletón: "Suceder a Ximena Casarejos sería complejo y era mejor dar un paso al costado"

Una semana después de que se conociera que renunció como Directora Ejecutiva de Teletón, la periodista Javiera de la Cerda salió a declarar las razones y lo que ocurrió para dejar el cargo tras solo cuatro meses.

En entrevista con El Mercurio, De la Cerda dijo que su salida se debió a "motivos personales" y que no tuvo nada que ver con la posible salida de La Red del show televisivo en su la próxima edición.

"Lo que se ha dicho no guarda relación con la realidad (...) no se dieron las condiciones para ser yo quien liderara el proceso de transición organizacional. Pero de ahí a vincular mi salida a otros temas, es no solo falso, sino que una instrumentalización con otros fines", dijo la periodista.

De la Cerda asumió en enero pasado la dirección ejecutiva de Teletón en reemplazo de Ximena Casarejos, que estuvo desde 1978 en el cargo. "Al poco andar me di cuenta de que la sucesión tras 42 años de una misma persona en el cargo sería compleja y, por tanto, era mejor dar prontamente un paso al costado, antes de que la campaña 2021 estuviera en curso o cuando hubiera entablado más relaciones con los auspiciadores, canales, etc", agregó.

También aclaró que su renuncia "fue presentada con la debida antelación" y "en muy buenos términos" y que su relación con Mario Kreutzberger fue "siempre profesional y cualquier diferencia que pudiéramos haber tenido también se dio en los mismos términos".