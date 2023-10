Gira Teletón 2023: Fechas, ciudades y artistas confirmados

La organización de la Teletón ya tiene todo listo de cara al cierre de campaña de este año, el cual está programado para este 10 y 11 de noviembre.

Previo a eso se realizará la tradicional Gira Teletón, un conjunto de shows artísticos a lo largo de todo el país para incentivar la colaboración entre las personas.

Este año la actividad se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre y recorrerá varias ciudades de Chile.

Ciudades de la Gira Teletón

La gira estará dividida en un tramo sur y un tramo norte con las siguientes paradas:

Arica: Lunes 23 octubre. Plaza de Armas (Morro)

Iquique: Martes 24 octubre. Estacionamiento U. Arturo Prat

Calama: Miércoles 25 octubre. Finca San Juan

Antofagasta: Jueves 26 de octubre. Estacionamiento Estadio Regional

Copiapó: Viernes 27 octubre. Plaza de Armas

Coquimbo: Sábado 28 octubre. Estacionamiento Mall Plaza La Serena

Talca: Lunes 30 octubre. Plaza de Armas

Concepción: Martes 31 octubre. Plaza de Armas

Temuco: Miércoles 01 noviembre. Plaza de Armas

Valdivia: Jueves 02 noviembre. Helipuerto Costanera

Puerto Montt: Viernes 03 noviembre. Plaza de Armas

Coyhaique: Sábado 04 noviembre. Gimnasio Municipal

Además habrá shows desde las 12:00 horas en las siguientes localidades:

Alto Hospicio: Martes 24 octubre

Pichidegua: Lunes 30 octubre

San Javier: Martes 31 octubre

Mulchén: Miércoles 01 noviembre

Pitrufquén: Jueves 02 noviembre

La Unión: Viernes 03 noviembre

Artistas Gira Teletón 2023

Entre los artistas que estarán participando en la Gira Teletón se encuentran Los Viking's

5, Zúmbale Primo, Amerikan Sound, Camiseta 22 -que reúne a ex integrantes de la

banda Guachupé-, Alanys Lagos y el ex "The Voice" Nico Ruiz, entre otros.

En la gira también participarán influencers, entre ellos Ignacia Antonia, Tati Fernández, Oliver Borner, además de Roberto Rosinelli y Jaime Proox, del medio digital "Vamo' a Calmarno".