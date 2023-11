"Nos vamos tristes": Lali Espósito explicó por qué no cantó en Teletón 2023

La cantante Lali Espósito usó sus redes sociales para explicar los motivos que la dejaron fuera de la Teletón 2023, pese a que había sido anunciada previamente.

La argentina iba a estar en el cierre de la campaña en la Quinta Vergara como uno de los números estelares. Incluso Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela estuvieron a punto de presentar su nombre para que saliera escena.

Sin embargo, diversas descoordinaciones impideron que la trasandina participara de la obra solidaria.

¿Qué pasó con Lali?

En una serie de videos en Instagram, Lali abordó la situación y contó que todo se debió a problemas técnicos.

"Siempre todos los artistas antes de salir al escenario chequean sus equipos personales y eso tiene un tiempo que uno pide: 10 minutos, 15 minutos, lo coordinas previamente con la producción", comenzó explicando la artista, quien no contó con este tiempo debido a los retrasos en el show.

"Cuando llegamos al escenario para cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo esté listo para que yo salga a cantar, se encuentra con que no solo no teníamos los minutos, sino que eran casi nulos y se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar todo de cero que eso no son 5 minutos", detalló.

"Hago hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo todo el día bancando para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentir", concluyó Lali.