Kiwi sigue dolido con TVN por despido: "Es un canal triste"

Las repercusiones por su despido en el verano continúan por parte del Kiwi, que habló sobre TVN y el matinal "Buenos Días a Todos".

El reportero volvió a referirse a su corto paso por el matinal en el pasado Festival de Viña y el despido debido a "comportamientos inapropiados" con la comediante Pamela Leiva, según se informó en ese momento.

"Está claro que dejó de ser el matinal de Chile", dijo Kiwi en el programa "La caja de Pandora" de La Red sobre su ex trabajo.

"Han cometido muchos errores y los siguen cometiendo, no porque me hayan sacado a mí. Creo que no están sintonizando con la gente", expresó Arturo Walden, quien dijo que en su breve estadía en el matinal sintió que TVN "es un canal triste. Cuando la energía está mala, se siente".

¿Por qué despidieron al Kiwi?

En febrero de 2023, Kiwi realizó una nota con Pamela Leiva luego de su triunfo en el Festival de Viña. Sin embargo, el reportero le dio un beso sin consentimiento a Leiva, lo que generó numerosas críticas.

Luego de ello, TVN anunció el despido de Kiwi y declaró: "Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas".