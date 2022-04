María Luisa Godoy anunció su salida de "Buenos Días a Todos"

La jornada de este viernes de "Buenos Días a Todos" tuvo el sorpresivo anuncio de la salida de María Luisa Godoy de la conducción por temas de su embarazo.

"Tomamos una decisión familiarmente. Yo hoy me vengo a despedir del 'Buenos días a todos'. Me vengo a despedir con muchísimo amor a todos ustedes, que me aguantaron seis años acá en el matinal", dijo la conductora.

"He tenido tres hijos, entré cuando la Luisa tenía dos meses, dimos siete meses papa. Después nació Nachito, ahora esta guagua", afirmó Godoy, junto a Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar y a Karen Doggenweiler.

"Este es un embarazo ya a los 42 años, que necesita otro ritmo de vida", expresó la periodista.