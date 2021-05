OnDIRECTV estrenará la segunda temporada de "Staged"

El jueves 6 de mayo a las 22:00 horas OnDIRECTV presenta la segunda temporada de "Staged", la aclamada comedia en la que David Tennant y Michael Sheen hacen de ellos mismos: dos actores en disputa durante los ensayos virtuales de una obra de teatro.

La producción, que fue realizada íntegramente durante la cuarentena, muestra a David Tennant y Michael Sheen en el papel de dos actores cuya obra ha sido suspendida debido a la pandemia del Covid-19, pero cuyo director, Simon Evans, los ha persuadido para que sigan ensayando de forma online mientras se enfrentan a sus confinamientos y deberes familiares.

Completan el elenco de la serie Georgia Tennant, Anna Lundberg, Lucy Eaton y Simon Evans. Además, este segundo ciclo cuenta con la participación de grandes figuras como Whoopi Goldberg, Ewan McGregor, Cate Blanchett, Jim Parsons, Phoebe Waller-Bridge y Christoph Waltz. Staged es una producción de Infinity Hill, de Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman y Phin Glynn, GCB Films y también cuenta con Victor Glynn como productor.

"Durante estos tiempos difíciles, Staged regresa con un elenco de estrellas para simplemente ayudarnos a reír", dijo Willard Tressel, Gerente General de OnDIRECTV.

La segunda temporada está compuesta por 8 episodios y se estrenará en exclusiva el jueves 6 de mayo a las 22:00 con episodio triple por el canal de entretenimiento OnDIRECTV y en la plataforma de streaming DIRECTV GO. Los episodios restantes se emitirán el jueves 13 y 20 de mayo a la misma hora. Luego, la serie completa estará disponible en formato on demand en DIRECTV GO.