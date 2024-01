María Elena Dressel se va de TVN: "No me pagaban lo que pedí"

La periodista María Elena Dressel confirmó su salida de TVN luego de no llegar a un acuerdo económico con el canal estatal.

Dressel se había sumado a la estación en 2022 con "Hoy se habla", programa que terminó en 2023, y luego en el segundo semestre se sumó a "Buenos Días a Todos". "No me pagaban lo que pedí por cinco horas diarias", afirmó a LUN.

"En 'Hoy se habla' tenía una buena remuneración por las horas que trabajaba pero lamentablemente lo sacaron del aire", dijo.

La periodista consideró que con el dinero que le ofrecieron para seguir tuviera "una participación de una vez por semana, algo más acotado. Ellos no tenían cómo mantener el presupuesto".

"No tenía sentido, Me autodespedí. Hoy no tengo ninguna relación contractual con TVN", expresó.