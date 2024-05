Película Knives Out 3 revela título y fecha de estreno

La saga Knives Out dio nuevos detalles de lo que será su tercera cinta que estará a cargo de su guionista y director Rian Johnson, con Daniel Craig nuevamente como protagonista.

La cinta reveló su título oficial "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" y se sumará a las exitosas cintas previas "Knives Out" de 2019 y "Glass Onion: A Knives Out Mystery" de 2022.

La película se estrenará en Netflix, tal como la anterior, luego de un acuerdo de Johnson con la compañía para concretar dos cintas secuelas tras la primera de 2019.

¿Cuándo se estrena Knives Out 3?

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" se estrenará en algún punto de 2025 en Netflix.