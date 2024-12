Próxima película de Christopher Nolan ya tiene título y fecha de estreno

El próximo proyecto del cineasta Christopher Nolan será "La Odisea", una epopeya de acción basada en el antiguo poema griego de Homero que se estrenará el 17 de julio de 2026, anunció este lunes Universal Pictures.

"Es una epopeya de acción mítica filmada en todo el mundo con la nueva tecnología cinematográfica IMAX. La película lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas", dijo el estudio sobre "La Odisea" en un comunicado en X.

El largometraje contará con la participación de estrellas de Hollywood como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron.

"La Odisea" del poeta griego Homero y que se presume que data del siglo VIII a.C., narra en 24 cantos la historia de Ulises en su regreso a la isla de Ítaca, tras una década combatiendo en la guerra de Troya.

Este proyecto de Nolan sucede a "Oppenheimer", la historia del físico al que se le atribuye la invención de las bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y con la que se coronó en la última gala de los premios Óscars, alzándose con siete estatuillas.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.