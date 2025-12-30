Filtran la lista de humoristas que llegarían a Viña 2026

A menos de dos meses de su realización, el Festival de Viña 2026 aún no ha confirmado la nómina de comediantes que se presentarán en la Quinta Vergara.

Si bien, los organizadores del certamen no han hecho pública la parrilla humorística para su próxima versión -donde el único nombre confirmado es el de Asskha Sumatra, ganadora del programa "Coliseo" de Mega-, Cecilia Gutiérrez aseguró en "Primer Plano" que la lista ya estaría definida.

En este contexto, el nombre que lideraría la nómina sería el de Stefan Kramer, quien se sumaría a la cartelera del festival para presentarse por cuarta ocasión, pese a la polémica por la alta cifra que se le pagaría por su regreso.

Además del comediante e imitador, otra figura que volvería al certamen de la Ciudad Jardín sería Rodrigo Villegas, que pisó dicho escenario en 2017 y 2023.

En tanto, la lista la completarían Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, figuras que han tenido gran éxito en redes sociales y en stand up comedy.