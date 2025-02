Chalamet, Pattinson, Chastain y Elordi iluminarán la Berlinale 2025

La 75ª edición de la Berlinale dará inicio este jueves, reuniendo a grandes figuras del cine internacional. El festival conmemorará el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con la proyección del documental 'Shoah' (1985), de Claude Lanzmann.

Fuera de competición, se exhibirá 'Mickey 17', de Bong Joon-ho, protagonizada por Robert Pattinson, y la serie 'The Narrow Road to the Deep North', con Jacob Elordi, quien también interpretará a un médico prisionero en la Segunda Guerra Mundial..

Otras estrellas destacadas desafiarán el frío berlinés. Timothée Chalamet llega con 'A Complete Unknown', donde encarna a un joven Bob Dylan. Benedict Cumberbatch encabeza el drama 'The Thing with Feathers', mientras que Tilda Swinton recibirá el Oso de Oro de honor.

En la competición oficial destacan Richard Linklater, con 'Blue Moon', y el mexicano Michel Franco, con 'Dreams', protagonizada por Jessica Chastain. Marion Cotillard tendrá un papel central en una adaptación de 'La reina de las nieves', de Hans Christian Andersen.

El cine latino también tendrá presencia. 'El mensaje', del argentino Iván Fund, y 'O último azul', del brasileño Gabriel Mascaro, competirán en la sección oficial. La nueva categoría Perspectivas exhibirá los trabajos de Ernesto Martínez Bucio y Joel Alfonso Vargas.

En total, 19 películas competirán por el Oso de Oro, cuyo jurado preside el director Todd Haynes. El festival consolidará su prestigio con una programación diversa y una fuerte presencia de cineastas internacionales.