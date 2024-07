Bombo Fica descarta retirarse del humor: "Será en unos 20 años"

El comediante Bombo Fica echó pie atrás y descartó que su retiro del humor esté cerca, pese a haberlo anunciado hace unas semanas.

A fines de mayo pasado el humorista sufrió serios problemas de salud durante una gira por Europa. A raíz de ese incidente señaló que "quiero cumplir mis cuarenta años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme", apuntando al año 2026 como su adiós definitivo.

Sin embargo, Bombo Fica descartó recientemente esta idea y aseguró que su retiro está mucho más lejos de lo imaginado.

El retiro de Bombo Fica

En conversación con La Nuestra, el comediante aseguró que "yo me voy a retirar, pero todavía falta caleta".

"Mi proyecto más cercano es celebrar mis 40 años de trayectoria, que va a ser el año 2026. Espero hacer un show grande, popular, en un recinto que me permita tener mucha gente, con una entrada muy barata para celebrar estos 40 años de trayectoria", adelantó.

"Después, bueno, empezar a dilucidar en el tiempo cuál sería el mejor periodo ya para empezar a colgar el tongo y los guantes, porque uno tiene que saber retirarse a tiempo y ojalá estando en la cúspide, no tiene ninguna gracia retirarse cuando ya no te quiere ver nadie", agregó, antes de concluir que "espero que no sea en muchos años, estamos hablando de unos 20 años más".