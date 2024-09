Luis Slimming acusa a exhumorista prófugo de "robarle" chistes

Luis Slimming reveló una anécdota con Johan Pérez, quien participó en programas de televisión bajo el nombre de "El Talento", y que hoy se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico.

En el programa "El Sentido del Humor", el comediante recordó haber coincidido con el exhumorista en la segunda temporada de "Coliseo Romano".

"De hecho yo me acuerdo que llegué una vez al canal, creo que fue el mismo día que murió el 'Sapo' Livingstone, parece. Y llegué ese día a la oficina y estaba este hueón, que yo no lo conocía, y me dijo por mi nombre. Parece que él me había visto en la primera temporada y le había gustado. Y de ahí no caché nada más del hueón (sic)", partió relatando.

Años más tarde, Slimming volvió a ver a Pérez en el programa "El Elegido", donde Don Comedia trabajaba detrás de cámara enviándole chistes sobre los participantes a Pedro Ruminot, que se desempeñaba como jurado.

"Pasó que este hueón llegó y empezó a contar chistes que había contado el Edo Caroe en 'Alfombra Roja' y que eran escritos por mí", contó, acusando que "El Talento" le robó sus chistes.

Asimismo, el triunfador de Viña alertó a Ruminot sobre la situación, por lo que le habría comentado: "Oiga, usted anda copiando chistes".