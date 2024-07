Eddie Vedder y otros miembros de Pearl Jam sufren serios problemas respiratorios

Integrantes de la banda Pearl Jam, incluyendo a Eddie Vedder, sufrieron problemas de salud que en palabras del cantante provocaron "una experiencia cercana a la muerte".

Vedder dijo en su regreso a los shows en Barcelona (luego de cancelar conciertos en Londres y Berlín días atrás) que fue "como una experiencia cercana a la muerte. Fue muy incómodo y aterrador. Se sintió como bronquitis en el pecho".

"Sentía que tal vez no podías respirar, tal vez no pasarías la noche y tal vez tendrías que ir al hospital. Algunos de nosotros lo tuvimos", detalló el artista de 59 años.

Además, Vedder dijo que esta experiencia lo hizo darse cuenta "de lo preciosa que es esta vida, de lo afortunados que somos de haber vivido en un planeta donde podríamos ir y tocar ante personas increíbles como las personas que se encuentran en esta sala esta noche".

"Fue una experiencia conmovedora. No la olvidaré pronto", expresó el cantante.

