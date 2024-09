Excompañero cargó contra Perry Farrell: "El peor vocalista con el que he trabajado"

Un excompañero de banda del cantante Perry Farrell disparó duros dichos en su contra y lo calificó como "el peor vocalista con el que he trabajado".

A través de sus redes sociales el bajista Martyn LeNoble de Porno for Pyros destrozó a su excolega de grupo a raíz del abrupto quiebre de Jane's Addiction, ocasionado por la actitud de Farrell durante un show en Estados Unidos.

"Todo lo que puedo decir, de manera irrefutable, es que Perry ha sido el peor frontman con el que he trabajado. Siempre palabras amables seguidas por acciones de mierda. Ese pez está podrido desde la cabeza hacia abajo", escribió en X LeNoble, que formó Porno for Pyros junto a Farrell en 1992.

I can say, unequivocally, that Perry has been the worst frontman I've ever worked with. Always a kind word, followed by shitty actions. The fish rots from the head down. I still don't understand how he channeled some of those great lyrics & vocals on the first two Jane's records.