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K/DA, el grupo virtual de LoL, renace con "Firestarter"

Publicado: | Fuente: Riot Games
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Tras seis años de silencio, la compañía Riot Games finalmente revivió a K/DA, emblemático grupo virtual femenino de "League of Legends", con un nuevo single titulado "Firestarter" y un videoclip producido por el estudio de animación Fortiche, el mismo detrás de la celebrada serie "Arcane".

En esta oportunidad, las integrantes de la agrupación virtual de K-pop vuelven a tener las voces de MIYEON y SOYEON de i-dle ("Ahri" y "Akali", respectivamente), sumándose Sophie Powers como "Evelynn" y Mimi Webb como "Kai'Sa", en una apuesta narrativa en la que K/DA renace abrazando el caos.

No es el único regreso musical del universo de "LoL", incluyendo nuevos temas de los grupos virtuales HEARTSTEEL -con "Live My Life- y True Damage, que entregó el himno del mundial Worlds 2026, "Know My Name".

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