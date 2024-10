Metallica dona 100 mil dólares a víctimas del huracán Helene

La fundación All Within My Hands de Metallica donó la suma de 100 mil dólares con en fin de entregar ayuda a las comunidades afectadas por el huracán Helene en el sureste de Estados Unidos.

Imágenes compartidas por la banda han mostrado los trabajos que están siendo efectuados en las zonas devastadas por el segundo huracán más mortífero en Estados Unidos desde Katrina, gracias al aporte económico.

La organización decidió destinar 50 mil dólares a World Central Kitchen (WCK), dedicada al abastecimiento de comidas frente a desastres naturales.

En cuanto al monto restante, fue destinado en contribución para Team Rubicon, una entidad internacional especializada en respuesta a desastres.

Reportes indican que más de 200 personas han muerto producto del fenómeno meterológico, con indundaciones que han dificultado los trabajos de rescate en los lugares más afectados, como Carolina del Norte.

Our @AWMHFoundation is donating $50,000 each to @WCKitchen and @TeamRubicon to aid in first-response efforts.



Over the past week, Hurricane Helene has left a 500-mile path of destruction throughout Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, and Tennessee in its wake. It… pic.twitter.com/E6MDXUpkQA