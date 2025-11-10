Princesa Alba abrirá los shows de Dua Lipa en Chile

La productora DG Medios confirmó a la cantante chilena Princesa Alba como el número de apertura de los dos shows que Dua Lipa ofrecerá en Santiago.

La británica regresa al país de la mano de su gira "Radical Optimism", la cual se ha caracterizado por incluir los éxitos de su tercer álbum y un cover sopresa de la ciudad o país donde se está presentando.

Dua Lipa viene de ofrecer dos shows en el Estadio Monumental de River Plate, donde encantó a más de 140 mil fans y donde tributó a Soda Stereo y Miranda!.

Con la confirmación de Princesa Alba como telonera, la gran incógnita que resta por resolver en los shows de Dua Lipa es: ¿qué canciones chilenas interpretará durante su paso por Chile?

Dua Lipa se presentará en el Estadio Nacional este martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

Horarios

Estos son los horarios para los conciertos de Dua Lipa en Chile: