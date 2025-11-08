Síguenos:
Magazine | Música

Dua Lipa se acerca a Chile: este es su setlist

Publicado:
Redacción Cooperativa

La artista realizará dos conciertos en el Estadio Nacional.

Dua Lipa se acerca a Chile: este es su setlist
Los próximos 11 y 12 de noviembre, Dua Lipa concretará su retorno a Chile con conciertos agendados en el Estadio Nacional, a tres años de su debut en el país.

La artista de 30 años se presentará en Ñuñoa como parte de su tour Radical Optimism Tour, que partió su tramo sudamericano esta semana en Argentina y que se extenderá por Chile, Brasil, Perú y Colombia.

La particularidad de este tour es que en cada ciudad en la que se presenta toca un cover de un artista o banda relacionada a esa urbe.

Setlist de Dua Lipa

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Cover
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One

    Encore:
  • New Rules
  • Dance the Night
  • Don't Start Now
  • Houdini

