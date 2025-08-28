Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

SCD anuncia ciclo de conciertos en homenaje a Tommy Rey

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Camiseta 22, Jordan y Tomo Como Rey protagonizarán los shows.

SCD anuncia ciclo de conciertos en homenaje a Tommy Rey
La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció un ciclo de conciertos en homenaje a Tommy Rey durante el mes de septiembre.

La Sala SCD Plaza Egaña será el escenario que albergará a estos espectáculos, los cuales estarán protagonizados por tres artistas chilenos.

El primer show será el de Camiseta 22 este sábado 6 de septiembre, seguido por la presentación de Jordan el viernes 12 de septiembre.

El ciclo tributo será cerrado el sábado 27 de septiembre por Tomo Como Rey, banda que lanzó un EP dedicado exclusivamente a la música de Tommy Rey. Las entradas para estos tres espectáculos se encuentran en Portalticket.

Esta serie de conciertos se da justo después de que Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey, criticara duramente los homenajes que se estaban realizando a su fallecido esposo.

Las + leídas
