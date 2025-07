Viuda de Tommy Rey critica homenajes al cantante: "Se están aprovechando"

Gloria Sáez, la viuda del legendario Tommy Rey, realizó duras críticas contra un exintegrante de la Sonora de Tommy Rey y contra los homenajes musicales que le han dedicado a su fallecido esposo.

En entrevista con La Tercera, la mujer acusó a Leonardo Soto, histórico percusionista de la banda, de colgarse del nombre de Tommy Rey y de haberle faltado el respeto al cantante de cumbia.

"Yo reconozco el trabajo que Leonardo hizo en la orquesta, porque él es bueno en lo que hace, pero también, al final, eran cosas que me molestaron bastante, porque eso de que le faltaran el respeto a mi esposo no me gustó para nada", indicó Sáez.

La viuda agregó que, cuando el vocalista estaba con vida, Soto recomendó el ingreso de un joven cantante a la orquesta, a lo que el mismo Tommy Rey se opuso. "Leonardo siempre dice que era su amigo, su hermano, pero a un amigo o a un hermano no se le hace esto de querer desecharlo de la orquesta. Yo se lo dije a Leonardo (que Tommy no quería), y él me dijo 'entonces yo doy un paso al costado'", detalló.

"Yo siempre he dicho que cuando una persona se cuelga del nombre de otra es porque por sí sola no puede hacer nada. Quizás es feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Yo siempre fui clara con ellos, y mi hija y nieta también: con todo el respeto que se merecen los músicos de la orquesta, ellos podían cambiar, pero aquí el importante seguía siendo Tommy", sostuvo.

Contra los homenajes

Además Gloria Sáez tuvo críticas para algunos homenajes que le han realizado a su esposo en los últimos tres meses.

"Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse. Porque entiendo si un artista va a hacer su actuación normal y en medio de eso dice 'voy a hacer un homenaje a Tommy Rey'. Es diferente. No me gusta que algunos le pongan 'homenaje a Tommy Rey' con letras grandes y el nombre de ellos abajo, chiquitito. No lo encuentro justo. Eso no es un homenaje", declaró.

"El nombre de la orquesta es mío, yo lo tengo hace muchos años. Tommy me lo dejó para que nadie lo ocupara después que él se fuera, me lo traspasó hace como 30 años", aclaró sobre la propiedad de la marca "Tommy Rey".