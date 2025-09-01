El legado de Anathema: Weather Systems debutará en Chile en 2026

La banda de post-rock Weather Systems, liderada por Daniel Cavanagh, uno de los tres hermanos que fundaron en los años '90 el grupo británico Anathema, debutará en América Latina, en una gira que incluye una fecha en Santiago.

Junto a Cavanagh está Daniel Cardoso, baterista de Anathema en los discos "Distant Satellites" (2014) y "The Optimist" (2017), quienes además de interpretar canciones de su debut "Oceans Without a Shore" (2024), tocan en vivo varios clásicos de su exbanda.

El show será el 4 de febrero de 2026 en el Teatro Cariola y las entradas, a través de Tickeplus, tienen valores desde 49.450 pesos.