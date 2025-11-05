Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jorge Drexler anuncia un segundo show en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
"Por éxito de ventas", la producción del show que dará Jorge Drexler en Santiago en 2026, anunció una segunda fecha, que se realizará el 26 de abril, un día después del debut en el país del tour que incluye la presentación de su último disco, "Derrumbe" (2024).

Las entradas para el nuevo concierto del cantautor uruguayo saldrán a la venta el 7 de noviembre, al mediodía, a través de Puntoticket.

