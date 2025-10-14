Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jorge Drexler anuncia show en Santiago para abril de 2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El uruguayo estará en el Movistar Arena, con entradas desde 34.500 pesos.

El cantautor uruguayo -ganador de un Oscar- Jorge Drexler anunció una gira por el Cono Sur, que partirá en Buenos Aires y contempla una presentación en Santiago, durante 2026.

El intérprete de "Me haces bien" realizará shows de "gran formato", por lo que su visita a Chile, el 25 de abril, tendrá como escenario el Movistar Arena, en el Parque O'Higgins.

Las entradas saldrán a la venta, en Puntoticket, al mediodía del 15 de octubre, con valores entre 34.500 y 110.400 pesos, según la ubicación.

