Locura total: Simply Red agenda su quinto y último show en Chile

El grupo británico Simply Red protagonizará un histórico paso por Chile en 2025 con un inédito puñado de presentaciones en el país.

Tras agotar cuatro espectáculos en el Movistar Arena, los autores de hits como "Stars" o "Something got me started" confirmó un quinto concierto en ese recinto para marzo del próximo año.

Quinta y última fecha de Simply Red

Este espectáculo quedó agendado para el próximo 4 de marzo de 2025, por lo que esta presentación será la primera que la banda dará en su recorrido por Chile. De acuerdo a la producción no se anunciarán más shows de Simply Red en el país.

Las entradas para esta nueva fecha se pondrán a la venta en Puntoticket a las 11:00 horas de este jueves 23 de mayo.