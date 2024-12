Pretenders anuncia concierto en Chile: fecha y entradas

La banda Pretenders, icono del new wave, anunció su regreso a Chile con un show en el Movistar Arena.

Los estadounidenses, que marcaron con sus éxitos las décadas de los 80 y 90, fijaron su presentación en territorio nacional para el próximo 10 de mayo, en el marco de su Latin America Tour 2025.

Con éxitos como "I'll Stand by You", "Show Me", "Brass in Pocket", "Back on the Chain Gang" y "Don't Get Me Wrong", entre otros, el grupo promete encender el Movistar Arena en lo que será un emocionante viaje por los recuerdos y las canciones que inmortalizaron una era, en plena efervescencia del punk y el incipiente new wave.

Venta de entradas

Los tickets para el show de Pretenders, que tuvieron un breve paso por Chile como invitados especiales de Phil Collins en 2018, iniciará este jueves 12 de diciembre a través del sistema Puntoticket.