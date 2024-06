Taylor Swift responde con una indirecta a las críticas de Dave Grohl

Durante un show en Londres, el líder de Foo Fighters Dave Grohl lanzó una ácida broma sobre Taylor Swift, quien estaba presentando su "The Eras Tour" paralelamente en el Wembley Stadium de la misma ciudad.

"Así que nos gusta llamar a nuestra gira la 'Errors Tour' (La gira de los errores). Hemos tenido más de unas cuantas eras, y también más de unos cuantos putos errores. Solo un par", bromeó el ex Nirvana durante la presentación de la banda, haciendo referencia a la gira de la catorce veces ganadora del Grammy.

"Eso es porque en realidad nosotros tocamos en vivo. ¿Qué? Solo digo. Les gusta la música rock 'n' roll cruda y en directo, ¿verdad? Han venido al puto sitio adecuado", añadió la voz de "These Days".

Tras estos polémicos dichos, la cantautora, en su tercera y última presentación en Inglaterra, aprovechó para lanzar una indirecta respuesta a las palabras de Grohl.

"Cada uno de los miembros de mi banda, cada uno de nuestro equipo, mi banda que tocará en vivo para ustedes durante tres horas y media esta noche, se merecen esto. Y también cada uno de mis compañeros artistas. Y ustedes los han permitido, algo que nunca lo olvidaremos", expresó la artista sobre el escenario.

🏟️| Taylor shouts out her incredible band, crew, and fellow performers after the standing ovation 🫶



"Every one of my band members, every single one of our crew, my band who's gonna be playing live for you for 3.5 hours tonight, they deserve this so much. And so does every one… pic.twitter.com/7E9CKcIAa4