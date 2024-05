Video de seguridad reveló la brutal agresión de popular rapero a su expareja

Durante las últimas horas se dio a conocer el registro de una grutal golpiza del rapero Sean "Diddy" Combs a su entonces novia Cassie Ventura.

El video fue revelado por CNN y data del 5 de marzo de 2016, fecha que coincide con la entregada por Ventura en una demanda federal que realizó en noviembre de 2023 y que finalizó en un acuerdo extrajudicial.

Todo ocurrió en el Hotel InterContinental de Century City en Los Ángeles, lugar donde el rapero agarró por la nuca a la mujer, la tiró al suelo y la pateó mientras ella yacía inmóvil en el suelo.

"El video desgarrador solo ha confirmado aún más el comportamiento perturbador y depredador del Sr. Combs. Las palabras no pueden expresar el coraje y la fortaleza que la Sra. Ventura ha demostrado al presentarse para sacar esto a la luz", aseguró el abogado de Ventura, Douglas H. Wigdor a CNN.

Este sólo fue uno de los episodios de violencia que vivió la mujer durante la relación intermitente que llevaron entre 2007 y 2018.

Cassie Ventura aseguró en la demanda que él "ejerció su poder e influencia" sobre ella a lo largo de su relación profesional y romántica.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV