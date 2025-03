Actriz de "Harry Potter" abre una cuenta de OnlyFans: Venderá particular contenido

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga de "Harry Potter", anunció su ingreso a OnlyFans con una propuesta inusual: Contenido exclusivo sobre su cabello, incluyendo videos de cepillado y movimientos de su melena. La actriz explicó que busca saldar deudas y financiar la remodelación de su hogar.

En un video publicado en Instagram, Cave aclaró que su contenido no será sexual, sino centrado en "cosas de cabello", como sonidos de cepillado. "Es algo muy nicho, incluso para mí", comentó.

En su podcast "Before We Break Up Again", que conduce con su pareja, el comediante Alfie Brown, explicó que su contenido está dirigido a quienes tienen interés en el cabello y que su proyecto durará un año, dependiendo de los resultados.

En su perfil, ya activo y con varias publicaciones. hace referencia a la saga que la hizo famosa: "Exactriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo. Hago contenido especializado en cabello que puede que te guste. ¡Qué mágico!". Además, animó a sus seguidores a hacerle solicitudes específicas.

Tras su paso por la saga, actuó en "Black Mirror", "Industry" y "Grandes esperanzas", aunque siempre ha considerado el dibujo su verdadera vocación.

Jessie Cave se une a otras celebridades que han recurrido a OnlyFans como fuente de ingresos, entre ellas Bella Thorne, Cardi B y Amber Rose.