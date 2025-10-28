Amparo Noguera por la muerte de su padre Héctor Noguera: "Es parte de la historia cultural de Chile"

La actriz Amparo Noguera se refirió al fallecimiento de su padre, el destacado actor Héctor Noguera, y destacó su incalculable legado en las artes y el teatro.

En conversación con Chilevisión, la intérprete rememoró las últimas horas de su progenitor y aseguró que "lo vinieron a ver cuando estaba todavía más consciente, mucha gente. Me llamaba la atención la juventud que lo venía a ver".

"Yo lo admiro mucho a él y nos deja una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, si no que estar en la vida no más. La vida se mueve mucho", señaló, resaltando que su padre trabajó hasta sus últimos días.

Sobre el aporte de "Tito" a Chile, Amparo Noguera recalcó que "me gustaría que lo recuerden como un hombre profundamente justo, como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y que es parte de la historia cultural de este país".

"La gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo", concluyó la actriz.