Héctor Noguera, legendario actor nacional, muere a los 88 años

El actor Héctor Noguera, legendario intérprete del teatro, cine y televisión chilena, murió este martes a los 88 años.

Este lunes la familia del intérprete emitió un comunicado en el que señalaba que Noguera "ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso". En esa misma jornada, el Presidente Boric interrumpió su agenda para "despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable".

"Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito", señaló Chile Actores al confirmar el deceso del actor.

Recientemente, Noguera había sido considerado el mejor actor de la historia de Chile, título otorgado por los chilenos a través de la encuesta 5C de Cadem.

"En primer lugar, sorpresa desde luego, pero yo pensé que era broma", comentó a Cooperativa durante mayo. Asimismo, consideró este nombramiento como "un reconocimiento a la porfía".

Una leyenda de la actuación

Tras haber estudiado teatro en la Universidad Católica, Héctor Noguera tuvo su debut como actor en el musical "¡Esta señorita Trini!" en 1958. De ahí en adelante tuvo una destacada carrera tanto en las tablas, como en el cine y en la televisión.

En la pantalla grande actuó por primera vez en "Deja que los perros ladren" de 1961, aunque sus títulos más reconocidos fueron "El chacal de Nahueltoro" (1969), la versión cinematográfica de "La pérgola de las flores" de 1975, la ganadora del Goya "La Frontera" (1991), la icónica "Subterra" (2003) y "El Pa(de)ciente", su último largometraje de 2022.

En televisión Noguera fue uno de los actores más prolíficos del país con apariciones en más de 30 producciones, incluyendo la reciente "Aguas de oro" de Mega. Sin embargo sus papeles más recordados son el de "Federico Valdivieso" en "Sucupira", el "Melquíades" de "Romané" y "Ángel Mercader" de "Machos".

En el teatro protagonizó decenas de obras, fundó el Teatro Camino en la década de los 90 y obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2015.