Araceli Vitta asegura que su ex Daniel Guerrero tiene orden de detención por no pago de pensión

La actriz Araceli Vitta denunció que el cantante Daniel Guerrero, su expareja, se encuentra con orden de arresto por una millonaria deuda por concepto de pensión alimenticia.

La intérprete contó en "Primer Plano" que el líder de La Sociedad le debe "más o menos, como treinta millones de pesos, porque pagaron como 4 millones y algo con las cuotas de 200 mil pesos".

"No hablo con él hace muchos años porque rompimos relaciones en el minuto en que yo le dije algunas verdades y no le gustaron, entonces él dijo que la relación iba a ser directamente con Sebastián, que hoy se llama Sebastián Vitta Guerrero, se cambió el apellido", agregó Vitta.

En ese sentido la actriz señaló que Guerreró no fue un aporte cuando el hijo que tienen en común estudió en la universidad. "Mi hijo estudió con CAE. Osea, ya está endeudado, no aportó a la gratuidad, no aportó en salud, incluso, cuando el Seba tuvo una emergencia súper heavy", sostuvo.

La respuesta de Daniel Guerrero

En el mismo programa el cantante Daniel Guerrero tuvo la oportunidad de defenderse, pero sólo limitó a hacer vista gorda. "No tengo idea de lo que me estás hablando, no lo he visto, no puede ser el tema de la orden de detención", dijo molesto.

"Es súper incómoda esta situación. Me parece que es absurdo lo que están haciendo. Mira, si ella (Vitta) quiere hablar en televisión, está bien", le recriminó al reportero que lo abordó.