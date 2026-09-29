Tonka Tomicic recordó su peor momento económico: "Pensé en abrir un OnlyFans"

La animadora Tonka Tomicic reconoció que en su peor momento económico pensó en abrir una cuenta de la plataforma de contenido adulto OnlyFans o convertirse en conductora de aplicación de transporte como Uber.

Aunque desde 2025 es rostro de Mega, la figura televisiva estuvo mucho tiempo alejada de las pantallas tras verse salpicada por el "caso Relojes", enfrentando dificultades económicas que aún la obligan a conseguir "más pitutos".

"Estuve como dos años y medio sin trabajo", recordó la conductora en su programa de Radio Romántica al conversar con su compañero Bastián Marín, sincerando que "tengo una cantidad de deudas que ni te cuento, pero aquí estamos, pecho a las balas".

Incluso, admitió que "en los peores momentos yo dije: '¿Qué hago? ¿A lo mejor hasta Uber?'. Mira, llegué hasta a pensar en abrir un OnlyFans. Estaba en las postrimerías... ¿qué hago? ¿Uber u OnlyFans?".

Aquella posibilidad avanzó bastante, pues Tomicic llegó a pedir información a la modelo Daniella Chávez, quien tiene experiencia vendiendo contenido para adultos en la citada plataforma.

"Empecé a calcular, me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez, hice una investigación de mercado porque estaba sin pega. ¡Es tremendo!", declaró la conductora de "¿Volverías con tu ex? 2".