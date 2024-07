Camila Andrade revela reacción de Kaminski sobre su ingreso a Gran Hermano

Tras ser la primera participante confirmada para "Gran Hermano Chile", Camila Andrade reveló la reacción de Francisco Kaminski ante su ingreso al reality show.

En conversación con LUN, la ex Miss Chile aseguró que su relación sentimental con el animador, que se dio en medio de la polémica separación con Carla Jara, continuará pese al encierro.

"Entro en pareja (...) Él me apoya al 100%. Apoya mis decisiones, mis pasos personales y laborales", declaró la modelo, afirmando estar "enamorada y muy feliz".

Bajo esta línea, la ex Calle 7 señaló que podría contar en el programa su versión del controversial romance.

"Si me nace hablar y si alguien me pregunta de buena manera y me siento cómoda, no veo lo malo en contar cómo lo viví y cómo pasaron las cosas", declaró al citado medio.

Asimismo, Andrade aclaró que decidió participar del programa para que la gente "me conozca y desde ahí se pueda hacer una opinión respecto de mí, no por noticias que escalaron desde la polémica".