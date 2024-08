Cecilia Bolocco aclaró rumores sobre su estado de salud

Hace unos días, un vídeo de Cecilia Bolocco en silla de ruedas causó preocupación entre sus seguidores. Ahora bien, la exMiss Universo aclaró especulaciones sobre su estado de salud.

"Primero, me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes, que son captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes que me he realizado", partió diciendo la diseñadora de modas en "Podemos Hablar".

Bajo esta línea, la animadora señaló que "no tengo nada de gravedad. Simplemente, son exámenes que me debo hacer porque tengo una condición de salud".

Asimismo, Bolocco reveló que las imágenes "se utilizaron como parte de una campaña. Tengo una fundación (Fundación Care), que trabaja en el tema del cáncer".

"El cáncer es hoy en Chile la primera causa de muerte y hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando (...) Me conmueve que la gente se preocupe de mi salud, pero, ¿por qué no hay una preocupación real por las 17 mil personas que están en lista de espera?", cuestionó la exmodelo.

Además Bolocco estuvo acompañada de su hijo Máximo Menem, quien fue diagnosticado hace unos años con un tumor cerebral cancerígeno, episodio que abordaron en el programa.