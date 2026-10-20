Christina Applegate revela que tuvo un diagnóstico erróneo y que no padece esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate reveló que tuvo un diagnóstico erróneo y que no tiene la enfermedad de esclerosis múltiple, la cual se le declaró en 2021.

A través de su podcast "MeSsy", la actriz de "Married... with Children" detalló que nuevas tecnologías y exámanes le permitieron concluir a su doctor que no padecía esta afección. "Esto podría sonar como muy buenas noticias, pero para mi, es como volver al principio", lamentó Applegate.

En ese sentido la intérprete confesó que no está feliz con las noticias ya que "ahora no sé qué me pasa". "No te diagnostican mal y de repente empiezas a sentirte bien. No me he sentido mejor ni he mejorado. Si algo ha pasado, es que me he sentido peor en algunos aspectos", detalló.

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Posterior a eso se retiró permanentemente de la actuación y comenzó a hacer activismo por los pacientes de esta enfermedad.

Es por eso que aseguró sentir "que los he decepcionado a todos". "Aún estoy en estado de shock, esto es algo que jode tu mente", concluyó Applegate.