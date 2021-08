Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate, de 49 años, informó en redes sociales que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

"Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta condición", dijo la actriz de "Casado con hijos" y "Samantha Who?".

"Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún idiota lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple 'nos despertamos y tomamos la acción indicada'. Y eso es lo que hago", escribió el ganador del Emmy en otro tuit.

Applegate ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años, incluido un diagnóstico de cáncer de mama en 2008 seguido de una mastectomía doble, y la extirpación de los ovarios y las trompas de Falopio en 2017 como medida de precaución, ya que porta la mutación del gen BRCA1 que causa una mayor riesgo de desarrollar cáncer, menopausia inducida por cirugía en 2018 y una larga batalla contra el insomnio.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.