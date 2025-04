"Coronel" Valverde fue víctima de millonario robo: dinero era para pagar el pie de su casa

El comediante Marcelo "Coronel" Valverde reveló en sus redes sociales que sufrió un millonario robo tras otros eventos desafortunados.

En primera instancia, el integrante del podcast "El Sentido del Humor" contó que el fin de semana le robaron su teléfono y que, además, terminó perdiendo su billetera al día siguiente.

"No me van a creer, pero ayer me robaron el celular y hoy día se me perdió la billetera", expuso en Instagram este lunes, bromeando con que ahora usaba a Lupita, su perrita, como billetera.

"Si saben algo de mi billetera, avísenme por favor, están mis documentos, no hay plata, nada. Solo están mis documentos, y si encuentran mi celular...¡Ay Lupita! ¿Qué vamos a hacer?", agregó.

No obstante, la mala racha de Valverde no quedó ahí, ya que durante esta jornada denunció que le sustrajeron alrededor de $10 millones.

"Hoy me enteré que nos robaron plata, como 10 millones de pesos (...) Entre plata que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita", explicó el humorista.

Asimismo, señaló que ya se encuentra haciendo trámites para recuperar el dinero.